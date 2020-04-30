Собянин заявил о прохождении Москвой четверти пути в борьбе с COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москва прошла максимум четверть пути в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Когда я слышу безответственные разговоры, что у нас уже все замечательно, что буквально несколько дней и мы победим [коронавирус]. <...>. Мы даже не в середине пути. На мой взгляд, мы в лучшем случае прошли четверть этого пути», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что впереди Москву ждут большие испытания, и попросил москвичей поберечь себя, родных, близких и соблюдать ограничительные требования.

Собянин пообещал, что как только эпидемиологическая ситуация в городе улучшится, то меры самоизоляции будут ослаблены, откроются какие-то отрасли бизнеса. «Но пока этого не происходит, надо набраться мужества и терпения», — пояснил мэр.

Собянин также заявил, что Москва уже вышла на пик эпидемии коронавируса. По его словам, в течение последних дней ситуация стабилизировалась, и серьезного роста больных COVID-19 нет. «Такое благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог заболеваемости, на пик, а дальше нас ждет только спад», — сказал Собянин.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По данным оперштаба по борьбе с распространением заболевания, в Москве на 30 апреля выявлено 53,7 тыс. инфицированных. Это половина общего числа заболевших в стране. За сутки COVID-19 подтвердился у 3 093 человек. Более 5,1 тыс. пациентов вылечились, 611 заболевших умерли.