Песков заявил о планах Путина провести совещание по поддержке авиаотрасли
Президент России Владимир Путин планирует провести совещание по поддержке авиаотрасли на следующей неделе. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Запланировано на следующую неделю», — сказал Песков.
В четверг, 7 мая, Путин провел совещание по поддержке транспортной сферы, отметив, что авиаотрасль оказалась в сложной ситуации. В ходе совещания министр транспорта России Евгений Дитрих доложил Путину о падении пассажиропотока на всех видах транспорта от 70 до 95%.
Россия приостановила выполнение регулярных и чартерных полетов за рубеж с 27 марта. Исключением стали вывозные рейсы, благодаря которым у россиян есть возможность вернуться на родину, а также специальные полеты, одобренные распоряжением правительства.
В конце апреля Росавиация разрешила перевозить грузы в салоне пассажирских самолетов семи российским авиакомпаниям. В их числе: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, «Россия», Azur Air, «Икар» и Royal Flight. На этот шаг ведомство пошло из-за снижения спроса на пассажирские авиаперевозки, вызванного пандемией коронавируса.
Источники РБК оценили возможные убытки российских авиакомпаний от ограничения полетов за рубеж из-за пандемии коронавируса в 70–100 млрд руб. в 2020 году
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