Песков заявил о планах Путина провести совещание по поддержке авиаотрасли

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин планирует провести совещание по поддержке авиаотрасли на следующей неделе. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Запланировано на следующую неделю», — сказал Песков.

В четверг, 7 мая, Путин провел совещание по поддержке транспортной сферы, отметив, что авиаотрасль оказалась в сложной ситуации. В ходе совещания министр транспорта России Евгений Дитрих доложил Путину о падении пассажиропотока на всех видах транспорта от 70 до 95%.

Россия приостановила выполнение регулярных и чартерных полетов за рубеж с 27 марта. Исключением стали вывозные рейсы, благодаря которым у россиян есть возможность вернуться на родину, а также специальные полеты, одобренные распоряжением правительства.

В конце апреля Росавиация разрешила перевозить грузы в салоне пассажирских самолетов семи российским авиакомпаниям. В их числе: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, «Россия», Azur Air, «Икар» и Royal Flight. На этот шаг ведомство пошло из-за снижения спроса на пассажирские авиаперевозки, вызванного пандемией коронавируса.

Источники РБК оценили возможные убытки российских авиакомпаний от ограничения полетов за рубеж из-за пандемии коронавируса в 70–100 млрд руб. в 2020 году