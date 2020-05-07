Дитрих доложил Путину о падении пассажиропотока на всех видах транспорта

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Количество пассажиров, которых перевозит российский транспорт всех видов, в апреле резко сократилось, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих на совещании по развитию транспорта в стране президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.

«В сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта — падение от 70 до 95%», — сказал Дитрих.

По словам министра, в первом квартале снижение по грузообороту и пассажирообороту составило 3–4%. Однако в апреле погрузка на сети РЖД снизилась на 11%. При этом по металлам и нефти — основным доходным грузам РЖД — погрузка в годовом выражении сократилась на 20%.

Дитрих отметил, что объем автомобильных перевозок за март—апрель снизился на 29%. Кроме того, на 14% снизился грузооборот на внутреннем водном транспорте, добавил министр.