Семь авиакомпаний получили право на перевозку грузов в салоне самолетов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Росавиация разрешила семи российским авиакомпаниям перевозить грузы в салоне пассажирских самолетов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На этот шаг Росавиация пошла из-за снижения спроса на пассажирские авиаперевозки, вызванного пандемией коронавируса. В список включили следующие авиакомпании: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, «Россия», Azur Air, «Икар» и Royal Flight.

Как пояснили в Росавиации, перевозка груза в самолете допускается в соответствии с рекомендациями производителя самолетов по массе, расположению груза, пожарной безопасности и центровке воздушного судна. В ведомстве добавили, что список авиакомпаний может быть дополнен, если другие авиаперевозчики получат специальные разрешения.

О том, что российские авиакомпании получили разрешение на провоз грузов в салонах пассажирских рейсов, в начале апреля со ссылкой на источники сообщила газета «Коммерсантъ».

В частности, отмечалось, что Nord Wind начала выполнять грузовые перевозки из Китая. Для осуществления перевозок привлекли пять из 11 широкофюзеляжных пассажирских самолетов, в салонах и багажных отделениях которых разрешили провозить коробки и контейнеры.