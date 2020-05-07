Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Мюлуз, Франция (Фото: Veronique de Viguerie / Getty Images)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном меры по борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран подтвердили важность установившегося двустороннего сотрудничества в борьбе с вирусом. Кроме того, стороны затронули вопросы подготовки видеоконференции лидеров государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, ориентированной на совместную борьбу с пандемией.

Президенты обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом. В ходе беседы Путин сообщил, что в России всегда будут помнить подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», сражавшихся на советско-германском фронте. Помимо этого Путин и Макрон обсудили урегулирование внутриукраинского конфликта и кризис в Ливии.

Путин пригласил Макрона посетить Москву 9 мая во время телефонного разговора, состоявшегося в июле 2019 года.

В середине марта посол Франции в России Пьер Леви в интервью газете «Коммерсантъ» подтвердил намерение французского президента приехать в Москву 9 мая по случаю празднования юбилея Победы, несмотря на пандемию коронавируса. При этом Леви указал на то, что из-за пандемии вируса ситуация меняется каждый день. «Никто не знает, чего ожидать», — говорил тогда дипломат.

16 апреля из-за пандемии коронавируса Путин поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы. Как утверждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, приглашенным на празднование Дня Победы в Москву иностранным лидерам предложат отложить визиты из-за переноса торжеств. Решение Путина о переносе парада Победы Песков назвал непростым.