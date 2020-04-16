Кремль предложит иностранным лидерам отложить визиты в Москву на 9 мая

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Иностранным лидерам, которых ранее пригласили в Москву на празднование Дня Победы, будет предложено отложить визиты из-за переноса торжеств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Да, это так», — ответил Песков на вопрос о том, предложат ли иностранным лидерам перенести визиты.

16 апреля президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия из-за COVID-19. По его словам, подготовка к параду должна была начаться уже сейчас, но пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, и связанные с этим риски слишком высоки.

Ранее о решении Кремля перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату сообщили три источника РБК, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны. По словам последнего, новая дата проведения парада пока не определена. Как отметил источник, близкий к Кремлю, выбрать точную дату сложно, потому что неясно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.