Песков назвал непростым решение Путина о переносе парада Победы

Для президента приоритетом является здоровье граждан, отметил его пресс-секретарь. В то же время Песков выразил уверенность, что россияне отметят День Победы, так как это «святой праздник»

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Решение перенести парад Победы из-за распространения коронавируса далось президенту Владимиру Путину непросто, заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Но он достаточно последователен. Для него, еще раз повторяю, приоритетом является здоровье людей», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время он заявил, что День Победы — это «святой праздник» и для граждан, и для президента, и выразил уверенность, что россияне отметят его: «А как же 9 Мая не отметить? Это обязательно».

Путин 16 апреля из-за вспышки коронавируса поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия. По его словам, подготовка к параду должна была начаться уже сейчас, однако пик эпидемии в стране еще не пройден и связанные с этим риски слишком высоки. Иностранным лидерам, которых ранее пригласили в Москву на празднование 9 Мая, предложат отложить визиты.