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Песков назвал непростым решение Путина о переносе парада Победы

Для президента приоритетом является здоровье граждан, отметил его пресс-секретарь. В то же время Песков выразил уверенность, что россияне отметят День Победы, так как это «святой праздник»
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Решение перенести парад Победы из-за распространения коронавируса далось президенту Владимиру Путину непросто, заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Но он достаточно последователен. Для него, еще раз повторяю, приоритетом является здоровье людей», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время он заявил, что День Победы — это «святой праздник» и для граждан, и для президента, и выразил уверенность, что россияне отметят его: «А как же 9 Мая не отметить? Это обязательно».

Путин 16 апреля из-за вспышки коронавируса поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия. По его словам, подготовка к параду должна была начаться уже сейчас, однако пик эпидемии в стране еще не пройден и связанные с этим риски слишком высоки. Иностранным лидерам, которых ранее пригласили в Москву на празднование 9 Мая, предложат отложить визиты.

Путин поручил отложить проведение парада Победы 9 мая
Общество

С просьбой перенести парад на более позднюю дату к Путину обратились три российские организации, которые объединяют ветеранов войны. Они считают, что провести его нужно, после того как эпидемиологическая ситуация в стране придет в норму.

По данным источников РБК, близких к администрации президента, точная дата пока не определена, ее выбор будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом. Ранее собеседники РБК, близкие к Минобороны, допускали, что торжества могут перенести на осень — начало сентября (годовщину окончания Второй мировой войны) или начало ноября, в честь военного парада 1941 года.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По состоянию на 19 апреля число зараженных коронавирусом в России превысило 42,8 тыс., из них 3,2 тыс. пациентов вылечились, 361 человек умер.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, Парад Победы
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