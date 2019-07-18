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Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на празднование 9 мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Москву на 75-ю годовщину Дня Победы в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы двух государств провели в четверг, 18 июля, телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Эмманюэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в заявлении.

Президенты обсудили ситуацию, сложившуюся после выхода США из ядерной сделки с Ираном. Москва и Париж уверены в том, что соглашение является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения.

Помимо этого президенты поговорили о Сирии и Украине.

«Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках «нормандского формата», — отмечает пресс-служба Кремля.

Приглашение на 9 мая в Москву в ходе саммита G20 в Осаке помимо Макрона получил и президент США Дональд Трамп, однако принял ли он его, пока неизвестно. Также в Москву на празднование Дня Победы Путин позвал и канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.

Политика
Путин пригласил Меркель и Си Цзиньпина на празднование 75-летия Победы

Теги: Эмманюэль Макрон, Владимир Путин, Москва, День Победы, 9 мая
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