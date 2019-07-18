Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на празднование 9 мая

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на празднование 9 мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Москву на 75-ю годовщину Дня Победы в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы двух государств провели в четверг, 18 июля, телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Эмманюэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в заявлении.

Президенты обсудили ситуацию, сложившуюся после выхода США из ядерной сделки с Ираном. Москва и Париж уверены в том, что соглашение является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения.

Помимо этого президенты поговорили о Сирии и Украине.