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Пресс-секретарь сообщил о состоянии Мишустина

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / AP )

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя в целом нормально, он продолжает лечение в одном из государственных медучреждений. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков, передает ТАСС.

Лечение идет планово, с использованием лекарств, рекомендуемых Минздравом, уточнил Беляков. Он отметил, что, находясь в клинике, Мишустин продолжает активно общаться с коллегами по телефону.

Заболевший коронавирусом Мишустин отправится на лечение в клинику
Общество
Михаил Мишустин

О положительном диагнозе на коронавирусную инфекцию Мишустин сообщил 30 апреля в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Его обязанности с тех пор исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Беляков говорил, что Мишустин будет находиться под наблюдением врачей в медучреждении, а всех лично контактировавших с ним изолируют и проверят на коронавирусную инфекцию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Михаил Мишустин, коронавирус
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