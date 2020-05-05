Пресс-секретарь сообщил о состоянии Мишустина

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / AP )

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя в целом нормально, он продолжает лечение в одном из государственных медучреждений. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков, передает ТАСС.

Лечение идет планово, с использованием лекарств, рекомендуемых Минздравом, уточнил Беляков. Он отметил, что, находясь в клинике, Мишустин продолжает активно общаться с коллегами по телефону.

О положительном диагнозе на коронавирусную инфекцию Мишустин сообщил 30 апреля в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Его обязанности с тех пор исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Беляков говорил, что Мишустин будет находиться под наблюдением врачей в медучреждении, а всех лично контактировавших с ним изолируют и проверят на коронавирусную инфекцию.