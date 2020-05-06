Ученые отодвинули дату окончания эпидемии в России на конец августа

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России эпидемия коронавируса должна завершиться к 24 августа, следует из обновленного прогноза ученых Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD), он опубликован на сайте учебного заведения.



Прогноз скорректировали c учетом данных по числу зараженных по состоянию на 5 мая.

Ранее ученые из Сингапурского университета уже несколько раз меняли сроки окончания эпидемии коронавируса в России. Изначально они предполагали, что датой завершения эпидемии будет 20 июня, а затем сдвигали ее на 8, 12 и 19 августа. Согласно предыдущему прогнозу, заболевание должно было сойти на нет 17 августа.

Ученые также скорректировали сроки завершения эпидемия в других странах. Так, в США, где зафиксировали более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, заболевание должно сойти на нет 10 октября, в Италии — 15 сентября, во Франции — 17 августа, а в Германии — 16 августа. В мире окончание пандемии может произойти 20 декабря, считают ученые.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировали более 155 тыс. случаев коронавируса, из них 19 тыс. человек выздоровели, 1451 умер. На протяжении трех последних дней суточный прирост новых случаев заражения превышал 10 тыс.