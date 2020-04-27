Сингапурские ученые рассчитали дату окончания пандемии COVID-19 в России

Здание сингапурского университета технологии и дизайна. (Фото: sutd.edu.sg)

Вспышка коронавирусной инфекции в России завершится к 20 июня. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD).

Согласно расчетам ученых, уже к 20 мая в России будут выявлены 97% случаев коронавируса, 99% — 28 мая, 100% — 20 июня, после чего новых случаев заражения не будет.

Текущая вспышка коронавируса в мире окончательно завершится 9 декабря.

Так, во Франции выявление новых случаев инфекции прекратится 5 августа, в Великобритании — 14 августа, в США — 27 августа, в Италии — 25 августа, в Нидерландах — 8 сентября, в Иране — 22 октября, в Швеции — 26 октября, в Кувейте — 10 ноября. Позднее всего вспышка заболевания закончится в Бахрейне — 12 февраля 2021 года.

Для расчета срока окончания пандемии ученые проанализировали данные по ситуации с COVID-19 в 131 стране. Для создания прогноза они использовали популярную SIR-модель, согласно которой «восприимчивые становятся инфицированными, потом выздоравливают».