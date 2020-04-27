Сингапурские ученые рассчитали дату окончания пандемии COVID-19 в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,5 (-0,22) Quote, 12:34
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 80,76 (+0,51) Quote, 12:34
Власти Фиджи не разрешили посадку самолета для вывоза россиян Общество, 16:11 Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан объявил о завершении карьеры Спорт, 16:08 Как открыть онлайн-школу Pro, 16:02  Как «Северсталь» использует интернет вещей для прогноза энергопотребления Индустрия 4.0, 15:58  Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете Общество, 15:55 В Осетии рост числа зараженных коронавирусом связали с недавним митингом Общество, 15:52 Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии Общество, 15:52 Глава МИД Чехии заявил о готовности к переговорам о судьбе статуи Конева Общество, 15:47 Urals стал дороже североморской нефти Бизнес, 15:42 На Урале лишили права проповедовать отрицавшего коронавирус священника Общество, 15:40 Сингапурские ученые рассчитали дату окончания пандемии COVID-19 в России Общество, 15:34 Ким Чен Ын и его автомобили. На чем ездят в Северной Корее Авто, 15:30 В «Салавате Юлаеве» заявили о погашенной задолженности по зарплатам Спорт, 15:27 Появились слухи о смерти Ким Чен Ына. Инвесторам пришлось понервничать Quote, 15:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

Сингапурские ученые рассчитали дату окончания пандемии COVID-19 в России

Здание сингапурского университета технологии и дизайна.  
Здание сингапурского университета технологии и дизайна.   (Фото: sutd.edu.sg)

Вспышка коронавирусной инфекции в России завершится к 20 июня. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD).

Согласно расчетам ученых, уже к 20 мая в России будут выявлены 97% случаев коронавируса, 99% — 28 мая, 100% — 20 июня, после чего новых случаев заражения не будет.

Текущая вспышка коронавируса в мире окончательно завершится 9 декабря.

Так, во Франции выявление новых случаев инфекции прекратится 5 августа, в Великобритании — 14 августа, в США — 27 августа, в Италии — 25 августа, в Нидерландах — 8 сентября, в Иране — 22 октября, в Швеции — 26 октября, в Кувейте — 10 ноября. Позднее всего вспышка заболевания закончится в Бахрейне — 12 февраля 2021 года.

Для расчета срока окончания пандемии ученые проанализировали данные по ситуации с COVID-19 в 131 стране. Для создания прогноза они использовали популярную SIR-модель, согласно которой «восприимчивые становятся инфицированными, потом выздоравливают».

Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что стране удастся к середине мая выйти на плато, когда число заболевших коронавирусом перестанет возрастать. Он привел в пример ситуацию в Италии и Испании, где критическая фаза продолжалась полтора месяца.

В России, по последним данным, зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса, 7346 человек выздоровели, 795 пациентов умерли.

В середине марта глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что пандемия COVID-19 в мире может пойти на спад к июню 2020 года при условии, что страны примут необходимые меры.

Теги: Сингапур, пандемия, коронавирус
Материалы по теме
Во ВШЭ заявили о прохождении Москвой пика заболеваемости COVID-19
Общество
Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России
Общество
Вирусологи оценили вероятность выйти на пик эпидемии к началу мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter