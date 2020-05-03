Сингапурские ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России эпидемия коронавируса может полностью закончиться 12 августа 2020 года. Такой прогноз дали ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD), он опубликован на сайте учебного заведения.

Корректировки внесли c учетом данных по заражению от 1 мая. Согласно новым расчетам, примерно к 26 мая в России выявят 97% заболевших, к 5 июня будут обнаружены 99% случаев заболевания COVID-19.

Ранее ученые из Сингапурского университета несколько раз меняли сроки окончания эпидемии коронавируса в России. Сначала они сообщили, что заболевание сойдет на нет к 20 июня, затем сдвинули эту дату на 19 августа. В предыдущий раз они дали прогноз, что эпидемия завершится 8 августа.

Как отмечали ученые, эта теоретическая модель может меняться в зависимости от развития ситуации и принимаемых мер.