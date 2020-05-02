Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

Сингапурский университет технологии и дизайна (Фото: сервис Google Street View)

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа. Такой прогноз дали ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD), он опубликован на сайте учебного заведения.

Согласно новым расчетам, уже к 24 мая в России найдут 97% заболевших, к 3 июня будут выявлены 99% случаев коронавируса. Полностью эпидемия заболевания при таком сценарии сойдет на нет к 8 августа.

Ранее специалисты несколько раз меняли сроки окончания распространения заболевания на территории России. Сначала они сообщили, что эпидемия коронавируса завершится к 20 июня, затем сдвинули эту дату на 19 августа. Авторы теоретической модели отмечают, что она может меняться в зависимости от развития ситуации и принимаемых мер против коронавируса.

Кремль заявил, что рассчитать точное время окончания эпидемии в России невозможно.