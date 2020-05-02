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Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

Сингапурский университет технологии и дизайна
Сингапурский университет технологии и дизайна (Фото: сервис Google Street View)

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа. Такой прогноз дали ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD), он опубликован на сайте учебного заведения.

Согласно новым расчетам, уже к 24 мая в России найдут 97% заболевших, к 3 июня будут выявлены 99% случаев коронавируса. Полностью эпидемия заболевания при таком сценарии сойдет на нет к 8 августа.

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Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Ранее специалисты несколько раз меняли сроки окончания распространения заболевания на территории России. Сначала они сообщили, что эпидемия коронавируса завершится к 20 июня, затем сдвинули эту дату на 19 августа. Авторы теоретической модели отмечают, что она может меняться в зависимости от развития ситуации и принимаемых мер против коронавируса.

Кремль заявил, что рассчитать точное время окончания эпидемии в России невозможно.

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Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что эпидемии не развиваются по четкому сценарию. Он уточнил, что врачи проанализировали «все известные эпидемии гриппа, которые были в мире с начала прошлого века». Результаты показали, что выход на плато и снижение числа зараженных болезнями этого типа не означают окончательной победы над вирусом.

В России, по последним данным федерального оперативного штаба, выявили больше 114 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, из них 1169 человек умерли, 13 220 выздоровели. Больше всего зараженных нашли в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: коронавирус, Россия, Сингапур, прогноз, ученые
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