Сингапурские ученые отодвинули дату окончания эпидемии в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) в пятый раз изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России. Согласно новому прогнозу, эпидемия в стране может полностью закончиться 17 августа 2020 года.

Сингапурские исследователи внесли корректировки с учетом данных по заражению россиян от 2 мая. Так, к 28 мая в России выявят 97% инфицированных, к 7 июня — 99%.

Изначально ученые прогнозировали, что эпидемия в России завершится к 20 июня, позднее сдвинули этот срок на 19 августа, затем — на 8 августа, после чего изменили дату на 12 августа.

Ученые также изменили сроки окончания пандемии COVID-19 в других странах. Так, в США эпидемия может закончиться 1 октября, в Италии — 10 сентября, Великобритании — 8 сентября, в Германии — 14 августа, а во Франции — 15 августа. В мире завершение пандемии ожидается 14 декабря, тогда как изначально ученые говорили о 9 декабря.

В России, согласно последним данным, зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса, 16 639 пациентов выздоровели, 1280 человек умерли.

