Моди и Вучич на русском языке пожелали Мишустину излечиться от COVID-19

Нарендра Моди (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал заболевшему коронавирусом российскому премьеру Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Слова поддержки на русском языке индийский премьер опубликовал в Twitter.

«Искренне желаю господину Мишустину, премьер-министру России скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», — написал Моди, добавив, что Индия «плечом к плечу с Россией» борется с пандемией.

Скорейшего выздоровления Мишустину пожелал и президент Сербии Александр Вучич, который также на русском языке на своей странице в Twitter обратился к российскому премьеру. «Желаю Вам скорейшего выздоровления», — написал Вучич, добавив, что надеется на то, что «жизненная энергия, сила и оптимизм» премьер-министра России будут сильнее болезни.

30 апреля во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, проходившего в режиме видеоконференции, Мишустин сообщил, что он заразился коронавирусом. Премьер сообщил, что из-за болезни отправится на самоизоляцию. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина Путин возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Впоследствии пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков сообщил, что все, кто общался с Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное обследование. По словам Белякова, премьер будет лечиться в медицинском учреждении.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя сообщения о заражении Мишустина коронавирусом, заявил, что премьер-министр регулярно сдавал тесты на COVID-19. Градоначальник отметил, что заражение Мишустина вирусом должно послужить сигналом для всех граждан.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «ерундой» появившуюся в СМИ информацию о возможном уходе Мишустина с должности из-за заболевания.