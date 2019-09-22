Австралия присоединилась к программе NASA по освоению Марса и Луны

Замдиректора NASA Джим Морхард и глава Австралийского космического агентства Меган Кларк подписали заявление о намерениях Австралии присоединиться к программе по освоению Марса и Луны. Об этом сообщается на сайте NASA.

Речь, в частности, идет о программе, нацеленной на исследование спутника Земли Artemis («Артемида»). Документ предусматривает потенциальный вклад Австралии в области, представляющие взаимный интерес: такие как робототехника, автоматизация и дистанционное управление активами.

«Мы гордимся совместным с заявлением и обязательством наших партнеров из Австралии поддержать нас в нашей миссии по возвращению на Луну к 2024 году по программе Artemis», — сказал Морхард.

В конце августа NASA сообщило, что два крупных астероида приблизятся к Земле в середине сентября. По данным агентства, один из астероидов 2000QW7 окажется на особо близком расстоянии к Земле 14 сентября. Его диаметр оценивался специалистами в 290 до 650 м.