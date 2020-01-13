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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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СК назвал действия командира причиной катастрофы SSJ в Шереметьево

Непосредственной причиной авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, стали «противоправные действия» командира Дениса Евдокимова. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» зампредседателя СК России Игорь Краснов.

«Своими действиями, как установили наши сотрудники, [Евдокимов] создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна», — пояснил Краснов.

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Он добавил, что грубая посадка на полосу была выполнена с превышением скорости и вертикальной перегрузкой, в результате чего самолет трижды подскакивал, ударяясь о полосу. У лайнера подломились основные опоры шасси, что привело к разрушению конструкции и воспламенению топлива.

В начале декабря стало известно, что расследование по делу об авиакатастрофе в Шереметьево завершено, вину за случившееся следствие возложило на Евдокимова. Пилот находится под подпиской о невыезде, вину он не признает. В начале октября Евдокимову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

5 мая 2019 года SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево в Мурманск. Через 27 минут после взлета борт был вынужден вернуться в аэропорт из-за неполадок. При аварийной посадке у лайнера надломились стойки шасси, он упал на полосу и загорелся. В результате погиб 41 человек.

Теги: Следственный комитет, авиакатастрофа, Шереметьево, Sukhoi Superjet
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