СК назвал действия командира причиной катастрофы SSJ в Шереметьево

Непосредственной причиной авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, стали «противоправные действия» командира Дениса Евдокимова. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» зампредседателя СК России Игорь Краснов.

«Своими действиями, как установили наши сотрудники, [Евдокимов] создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна», — пояснил Краснов.

Он добавил, что грубая посадка на полосу была выполнена с превышением скорости и вертикальной перегрузкой, в результате чего самолет трижды подскакивал, ударяясь о полосу. У лайнера подломились основные опоры шасси, что привело к разрушению конструкции и воспламенению топлива.

В начале декабря стало известно, что расследование по делу об авиакатастрофе в Шереметьево завершено, вину за случившееся следствие возложило на Евдокимова. Пилот находится под подпиской о невыезде, вину он не признает. В начале октября Евдокимову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).