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Пандемия коронавируса ,  
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Ирландские ученые выявили ведущую к смерти патологию у пациентов с COVID

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Сотрудники Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов пришли к выводу, что аномальная свертываемость крови у некоторых пациентов с COVID-19 привела к смерти. Исследование опубликовано порталом Eurekalert.

Авторы исследования обнаружили, что у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции такая свертываемость привела к образованию микротромбов в легких. Кроме того, зараженные с изначально высоким уровнем свертываемости крови чаще требовали госпитализации в отделения интенсивной терапии, болезнь у них проходила тяжелее.

Итальянские ученые назвали реальный уровень смертности от коронавируса
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Медики нашли в легких пациентов с коронавирусом множество тромбов в дополнение к пневмонии, поражающей небольшие воздушные мешочки в легких.«При других типах легочной инфекции этого не наблюдается, что объясняет резкое падение кислорода в крови у тяжелых пациентов с COVID-19», — говорится в исследовании.

По словам директора Ирландского центра сосудистой биологии профессора Джеймса О'Доннелла, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, помогут ли разные способы разжижения крови снизить риск для отдельных пациентов с COVID-19.

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Источник: JHU
Данные по миру i

В апреле Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи с экономического факультета Гарвардского университета опубликовали результаты своих исследований реального уровня смертности от коронавирусной инфекции. Из-за разных стандартов ведения статистики они не стали брать официальные данные о смертях, а составили собственную математическую модель. В соответствии с ней общая летальность от COVID-19 составляет 1,29% и сильно различается в разных возрастных категориях. Среди граждан до 60 лет уровень смертности составил 0,05%, а для лиц старше 60 лет — 4,25%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, исследование, смерть
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