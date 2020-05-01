Ирландские ученые выявили ведущую к смерти патологию у пациентов с COVID

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Сотрудники Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов пришли к выводу, что аномальная свертываемость крови у некоторых пациентов с COVID-19 привела к смерти. Исследование опубликовано порталом Eurekalert.

Авторы исследования обнаружили, что у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции такая свертываемость привела к образованию микротромбов в легких. Кроме того, зараженные с изначально высоким уровнем свертываемости крови чаще требовали госпитализации в отделения интенсивной терапии, болезнь у них проходила тяжелее.

Медики нашли в легких пациентов с коронавирусом множество тромбов в дополнение к пневмонии, поражающей небольшие воздушные мешочки в легких.«При других типах легочной инфекции этого не наблюдается, что объясняет резкое падение кислорода в крови у тяжелых пациентов с COVID-19», — говорится в исследовании.

По словам директора Ирландского центра сосудистой биологии профессора Джеймса О'Доннелла, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, помогут ли разные способы разжижения крови снизить риск для отдельных пациентов с COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

В апреле Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи с экономического факультета Гарвардского университета опубликовали результаты своих исследований реального уровня смертности от коронавирусной инфекции. Из-за разных стандартов ведения статистики они не стали брать официальные данные о смертях, а составили собственную математическую модель. В соответствии с ней общая летальность от COVID-19 составляет 1,29% и сильно различается в разных возрастных категориях. Среди граждан до 60 лет уровень смертности составил 0,05%, а для лиц старше 60 лет — 4,25%.