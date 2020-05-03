Мантуров оценил запасы масок на складах в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На складах в Москве остается 15,5 млн медицинских масок. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

«В Москве на сегодняшнее утро на складах «Дельруса», который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 млн в остатке», — сказал Мантуров.

Всего в России ежесуточно производится более 8 млн масок, указал Мантуров. Кроме того, по линии Минпромторга изделия закупаются за рубежом. Из Китая по контрактам ежедневно поступает еще 4–5 млн масок, сообщил министр.

По его словам, на производство масок также перешли многие микропредприятия в регионах. Сейчас медицинские и гигиенические изделия производят предприятия легкой промышленности и народно-художественных промыслов, указал Мантуров. При этом часто у них недостает опыта, чтобы реализовать свою продукцию, отметил он.