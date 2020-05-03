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Мантуров оценил запасы масок на складах в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На складах в Москве остается 15,5 млн медицинских масок. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

«В Москве на сегодняшнее утро на складах «Дельруса», который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 млн в остатке», — сказал Мантуров.

Всего в России ежесуточно производится более 8 млн масок, указал Мантуров. Кроме того, по линии Минпромторга изделия закупаются за рубежом. Из Китая по контрактам ежедневно поступает еще 4–5 млн масок, сообщил министр.

По его словам, на производство масок также перешли многие микропредприятия в регионах. Сейчас медицинские и гигиенические изделия производят предприятия легкой промышленности и народно-художественных промыслов, указал Мантуров. При этом часто у них недостает опыта, чтобы реализовать свою продукцию, отметил он.

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«Всегда обращаюсь к губернаторам, к руководителям министерств промышленности, чтобы они помогали таким предприятиям дальше реализовывать продукцию, не только через интернет», — сообщил Мантуров. В интернете дефицита масок нет, указал он. Проблема заключается в поступлении изделий в аптечные сети, подчеркнул он.

«Это, я считаю, крайне важно, потому что люди просто привыкли к тому, что ты должен прийти в аптеку, если ты хочешь приобрести медицинскую маску или гигиеническую», — пояснил министр. По его словам, над наличием масок в аптеках Минпромторг работает с Минздравом, Росздравнадзором и регионами.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее 3 мая правительство отменило запрет на вывоз медицинских масок за рубеж, он действовал с 4 марта.

С начала мая власти ряда регионов, включая Московскую область, ввели обязательное ношение масок в общественных местах. По словам главы Подмосковья Андрея Воробьева, это стало возможным, поскольку в аптеках нет дефицита изделий. «Раньше, месяц назад, не могли себе такого позволить, не хватало масок, все они шли в амбулаторию, поликлиники или госпитали», — отметил он.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: маски, Минпромторг, коронавирус
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