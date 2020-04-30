Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Непомнящий победил Фируджу на онлайн-турнире по шахматам Спорт, 22:02 Собянин посоветовал пассажирам метро использовать перчатки и маски Общество, 22:02 Чемпионство ПСЖ и достижение Овечкина. Главное в спорте за 30 апреля Спорт, 22:00 Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус Политика, 21:44 РФС объявил дату обсуждения исполкомом возобновления чемпионата России Спорт, 21:37 Заболевший коронавирусом Мишустин отправится на лечение в клинику Общество, 21:29 Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в школах до 5 июня Общество, 21:22 Пилот команды «Формулы-1» Ferrari поработал волонтером Красного Креста Спорт, 21:17 Собянин заявил о прохождении Москвой четверти пути в борьбе с COVID-19 Общество, 21:13 В Ростовской области ввели масочный режим Общество, 21:02 В Германии откроют школы и возобновят спортивные мероприятия Общество, 20:46 Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников Общество, 20:43 «Салават Юлаев» объявил о назначении нового главного тренера Спорт, 20:38 Сбербанк запланировал сокращение расходов на фоне коронавируса Финансы, 20:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин посоветовал пассажирам метро использовать перчатки и маски

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Пассажирам столичной подземки стоит носить медицинские маски и перчатки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы рекомендовал всем, кто пользуется метро, носить маски и перчатки, потому что если вы не дотронетесь до дверей, то дотронетесь до поручней в вагоне», — сказал Собянин.По его словам, перчатки могут защитить от контактных способов заражения.

Мэр также объяснил невозможность убрать двери на всех входах в метро. «Далеко не везде есть возможность это сделать. Когда поезд заходит в тоннель, идет мощное нагнетание воздуха. И на некоторых станциях при открытых дверях создается мощный воздушный поток, которым может сдуть ребенка с платформы», — пояснил Собянин. При этом он пообещал убирать двери на входах в станции по мере повышения температуры воздуха там, где это возможно.

Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С 26 марта московский метрополитен закрыл некоторые вестибюли на 13 станциях из-за сокращения пассажиропотока. Были закрыты входы в метро на тех станциях, где есть другие вестибюли.

Мэр столицы 30 апреля также заявил, что в Москве, возможно, наступил пик заболеваемости COVID-19. Собянин допустил, что после майских праздников режим всеобщей самоизоляции и другие ограничения, введенные в связи с эпидемией, могут быть сняты. Однако это произойдет только при позитивной динамике заболеваемости.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, Сергей Собянин, Москва, метро
Материалы по теме
Собянин заявил о прохождении Москвой четверти пути в борьбе с COVID-19
Общество
Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников
Общество
Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter