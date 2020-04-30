Собянин посоветовал пассажирам метро использовать перчатки и маски

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Пассажирам столичной подземки стоит носить медицинские маски и перчатки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы рекомендовал всем, кто пользуется метро, носить маски и перчатки, потому что если вы не дотронетесь до дверей, то дотронетесь до поручней в вагоне», — сказал Собянин.По его словам, перчатки могут защитить от контактных способов заражения.

Мэр также объяснил невозможность убрать двери на всех входах в метро. «Далеко не везде есть возможность это сделать. Когда поезд заходит в тоннель, идет мощное нагнетание воздуха. И на некоторых станциях при открытых дверях создается мощный воздушный поток, которым может сдуть ребенка с платформы», — пояснил Собянин. При этом он пообещал убирать двери на входах в станции по мере повышения температуры воздуха там, где это возможно.

С 26 марта московский метрополитен закрыл некоторые вестибюли на 13 станциях из-за сокращения пассажиропотока. Были закрыты входы в метро на тех станциях, где есть другие вестибюли.