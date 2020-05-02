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Пандемия коронавируса ,  
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В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски

Пассажиров без медицинских масок или респираторов перестанут пускать в общественный транспорт Московской области с 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона «ВКонтакте».

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

До 11 мая включительно инспекторы, проверяющие соблюдение масочного режима, будут только рекомендовать пассажирам носить средства индивидуальной защиты. Контроль будет усилен на крупных пересадочных узлах, остановках, железнодорожных и автовокзалах, а также прилегающих к ним территориях.

Кротова посоветовала жителям области заранее подготовиться к обязательному масочному режиму. Кроме того, власти региона сообщили, что при проверке цифровых пропусков сотрудники минтранса начнут раздавать маски.

О введении в Подмосковье масочного режима сообщил губернатор Андрей Воробьев 30 апреля. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что с 12 мая ношение масок в транспорте, магазинах, аптеках и на улице будет обязательно. За их отсутствие будут штрафовать на 4 тыс. руб.

По данным оперативного штаба, ко 2 мая в Московской области выявлено 13,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. За сутки было подтверждено 807 новых диагнозов. 503 человека с COVID-19 выздоровели, 109 умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москвоская область, медицинские маски
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