В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски

Пассажиров без медицинских масок или респираторов перестанут пускать в общественный транспорт Московской области с 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона «ВКонтакте».

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову.

До 11 мая включительно инспекторы, проверяющие соблюдение масочного режима, будут только рекомендовать пассажирам носить средства индивидуальной защиты. Контроль будет усилен на крупных пересадочных узлах, остановках, железнодорожных и автовокзалах, а также прилегающих к ним территориях.

Кротова посоветовала жителям области заранее подготовиться к обязательному масочному режиму. Кроме того, власти региона сообщили, что при проверке цифровых пропусков сотрудники минтранса начнут раздавать маски.