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Воробьев заявил о наличии масок в подмосковных аптеках

В подмосковных аптеках есть медицинские маски, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

По словам Воробьева, власти Подмосковья провели работу с коммерческими и государственными аптеками. «У нас есть маски. Раньше, месяц назад, не могли себе такого позволить, не хватало масок, все они шли в амбулаторию, поликлиники или госпитали», — сказал он.

Губернатор отметил, что в регионе насчитывается 4 тыс. коммерческих аптек и 300 государственных аптек.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее Воробьев ввел обязательный масочный режим в области. С 1 по 11 мая ограничение носит рекомендательный характер, а с 12 мая ношение масок станет обязательным. В частности, носить их нужно будет при посещении магазинов, аптек, общественного транспорта, такси, мест работы и больниц.

Тому, кто не наденет маску, в соответствии с региональным КоАП будет грозить штраф в размере 4 тыс. руб.

Теги: Андрей Воробьев, Московская область, медицинские маски, коронавирус
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