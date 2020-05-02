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Пандемия коронавируса ,  
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Штрафы за нарушения самоизоляции в Москве пойдут на борьбу с COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице все средства от штрафов за нарушения самоизоляции потратят на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Собянин указал, что все деньги, поступающие в бюджет города от штрафов нарушителей самоизоляции, направят на «закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину».

Собянин назвал долю инфицированных коронавирусом в Москве
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Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Президент России Владимир Путин в начале апреля утвердил штрафы за нарушение карантинных мер. Поправки в КоАП ввели увеличенные штрафы, в том числе для граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб.

21 апреля власти столицы уравняли ограничительные меры для людей с симптомами ОРВИ и больных COVID-19. Мосгорсуд разъяснил, что жителей с симптомами ОРВИ будут штрафовать за нарушение самоизоляции в том же размере, что и зараженных коронавирусом.

Накануне стало известно, что всего в Москве за нарушения ограничительных мер с начала их действия оштрафовали более 30 тыс. человек. Руководитель Главконтроля Евгений Данчиков отметил, что количество москвичей, которые выходят на улицу без разрешенных причин, остается на прежнем уровне.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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