Штрафы за нарушения самоизоляции в Москве пойдут на борьбу с COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице все средства от штрафов за нарушения самоизоляции потратят на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Собянин указал, что все деньги, поступающие в бюджет города от штрафов нарушителей самоизоляции, направят на «закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину».

Президент России Владимир Путин в начале апреля утвердил штрафы за нарушение карантинных мер. Поправки в КоАП ввели увеличенные штрафы, в том числе для граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб.

21 апреля власти столицы уравняли ограничительные меры для людей с симптомами ОРВИ и больных COVID-19. Мосгорсуд разъяснил, что жителей с симптомами ОРВИ будут штрафовать за нарушение самоизоляции в том же размере, что и зараженных коронавирусом.