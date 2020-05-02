Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от аллергии

Роспотребнадзор объяснил, как отличить коронавирус от сезонной аллергии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В службе отметили, что аллергия не повышает риск заражения вирусом и тяжелого течения болезни. Исключение составляют неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Среди симптомов аллергии Роспотребнадзор назвал насморк, покраснение и слезоточение глаз, зуд, першение в горле. Однако при аллергии нет повышенной температуры, утомляемости, выраженной слабости, болей в мышцах, отметили в ведомстве.

Если человек не болеет бронхиальной астмой, то у подверженных аллергии также нет кашля и одышки, заявили в службе.