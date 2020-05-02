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Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от аллергии

Роспотребнадзор объяснил, как отличить коронавирус от сезонной аллергии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В службе отметили, что аллергия не повышает риск заражения вирусом и тяжелого течения болезни. Исключение составляют неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Среди симптомов аллергии Роспотребнадзор назвал насморк, покраснение и слезоточение глаз, зуд, першение в горле. Однако при аллергии нет повышенной температуры, утомляемости, выраженной слабости, болей в мышцах, отметили в ведомстве.

Если человек не болеет бронхиальной астмой, то у подверженных аллергии также нет кашля и одышки, заявили в службе.

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Роспотребнадзор рекомендовал аллергикам оставаться дома, так как в воздухе в помещении концентрация пыльцы ниже. Помимо этого там можно установить систему очистки воздуха и ежедневно проводить влажную уборку.

В ведомстве также посоветовали после возвращения домой принимать душ, мыть голову и переодеваться, а также не употреблять продукты, которые могут усилить симптомы аллергии. Роспотребнадзор рекомендовал принимать лекарства, назначенные врачом, и при ухудшении состояния обращаться за медицинской помощью.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, симптомы
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