Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве

Валерий Рашкин (Фото: msk.kprf.ru)

Депутаты Госдумы и Мосгордумы от КПРФ провели 1 мая одиночные пикеты у администрации президента, правительства и мэрии Москвы, сообщается на сайте партии.

В ходе акции коммунисты выступили с требованием к властям выплатить гражданам России по 25 тыс. руб. из-за ситуации, сложившейся из-за коронавируса.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не владеют информацией.