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Антикризисные меры ,  
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Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

По его словам, они полагают, что взрослым гражданам нужно выплачивать по 25 тыс. руб. Помимо этого депутаты попросили разработать антикризисный план, так как они полагают, что в России его нет, отметил Ступин.

«Мы уже месяц точно находимся в состоянии кризиса, но не понимаем, какие меры принимаются, в каком мы направлении движемся. Какие-то хаотичные меры, новые не связаны с предыдущими, даже если обращения президента смотреть», — сказал он.

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Он заявил, что эти меры либо не исполняются, либо реализуются частично. По словам депутата Мосгордумы, «хаос стал максимально очевиден на примере ситуации с цифровыми пропусками в метро».

В обращении, опубликованном на сайте Ассоциации независимых депутатов, авторы также предложили выплачивать по 15 тыс. руб. детям. «Мы настаиваем на том, что государство должно выполнить свою конституционную социальную роль», — говорится в сообщении.

Авторы заявили, что после введения в России режима самоизоляции власти переложили всю ответственность на губернаторов, у которых нет полномочий и доступа к Фонду национального благосостояния, а тяжесть ситуации — на граждан.

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«Государством накоплены огромные резервы на черный день. Этот день настал для большинства жителей России», — заявили депутаты. Помимо этого они потребовали реализовать антикризисные меры, которые предложила Ассоциация независимых депутатов, а также депутаты Мосгордумы и региональных парламентов.

По мнению авторов письма, поддержка граждан и экономики необходима, так как без этого россияне будут вынуждены нарушать режим самоизоляции, чтобы искать средства на жизнь, а это затруднит борьбу с распространением коронавируса.

Депутаты отметили, что финансовая помощь россиянам является лучшим способом поддержать спрос и через него экономику страны.

Документ подписали 95 депутатов. Среди них — депутаты Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, Олег Шереметьев, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, депутат псковского областного собрания от «Яблока» Лев Шлосберг и другие.

Власти ввели в стране режим самоизоляции до 1 мая. В середине апреля Путин поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплат сотрудникам в размере 12,1 тыс. руб. на одного работника. По его словам, помощь должна быть безвозмездной. Мишустин отмечал, что на прямые выплаты от государства могут рассчитывать более 500 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали от ситуации с коронавирусом.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: депутаты, Мосгордума, коронавирус, выплаты, новости РБК
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