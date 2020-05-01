Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сравнила Украину с лайнером «Титаник», потерпевшим крушение в северной Атлантике после столкновения с айсбергом. Такое мнение Тимошенко озвучила на заседании согласительного совета фракций Верховной рады, сообщает телеканал «112».

«У меня такое ощущение, что мы на «Титанике», который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну», — сказала Тимошенко.

Она также указала на то, что в стране «валится» доходная часть государственного бюджета, а система строительства финансовой пирамиды займов через выпуск облигаций внутреннего госдолга включена на полную мощность. Тимошенко назвала происходящее финансовым коллапсом, при этом МВФ так до сих пор и не перечислил Киеву деньги.

Ранее Тимошенко в интервью телеканалу ZIK рассказала о начале процесса так называемой «ликвидации Украины». Лидер «Батькивщины» отмечала, что страна, не имея национального лидера, как и собственной стратегии и политики, стала «просто объектом, который другие стороны используют в своих интересах».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian сравнил свое президентство с дырявой лодкой, которая, несмотря на дыры, остается на плаву.

«Повсюду дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь заткнуть их. Вот так мы и живем. Мы затыкаем дыры», — утверждал украинский лидер. Он также допустил дефолт в стране, в том случае, если Верховная рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь в размере $10 млрд от международных партнеров.

В конце марта украинский президент говорил о том, что Киев может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд в течение месяца. Как утверждал Зеленский, для предоставления кредита необходимо, чтобы на Украине приняли два законопроекта — о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и земельной реформе. По словам лидера Украины, с учетом займа от Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития страна может рассчитывать на $10 млрд.