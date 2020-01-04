Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году. Такое мнение выразил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на сайте партии.

По его словам, единственным путем избежать кризиса является сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), однако фонд выдает Киеву средства только на обслуживание внешнего долга. Поэтому Медведчук предлагает правительству страны бороться за доверие жителей страны, а не за доверие МВФ.

Политик также считает, что в 2019 году системный кризис украинской экономики только углубился. Это больше всего заметно в финансово-кредитной сфере и промышленности, указывает он.

В доказательство своих слов Медведчук приводит статистку, в соответствии с которой промышленное производство на Украине в прошлом году достигло трехлетнего минимума. Потери в легкой промышленности, по данным Медведчука, за 11 месяцев 2019 года составили 10,1%, в деревообработке — 5,9%, в машиностроение — 4,8%.

В конце ноября политик предостерег власти Украины от силового сценария решения конфликта в Донбассе. По его словам, такой вариант станет самоубийством для страны.