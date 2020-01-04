Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
В Минске заявили о повышении цены российской нефти для белорусских НПЗ Экономика, 19:57 Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 19:50 В Кабардино-Балкарии при жесткой посадке погиб парапланерист Общество, 19:40 Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году Экономика, 19:30 Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России Экономика, 18:49 Минюст России внесет поправки в законодательство о брачном возрасте Общество, 18:46 Шведского хоккеиста удалили до конца игры в полуфинале молодежного ЧМ Спорт, 18:45 СМИ сообщили об аресте вымогавшей у Никаса Сафронова деньги модели Общество, 18:37 Синоптики пообещали аномальное тепло в России до конца новогодних каникул Общество, 18:28 НАТО приостановило работу тренировочной миссии в Ираке Политика, 18:15 Новый флагман LADA: икс-фейс, трансмиссия и премиальные опции РБК и LADA, 18:03 Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией Политика, 17:39 Лыжник Большунов уступил Клэбо лидерство в зачете «Тур де Ски» Спорт, 17:19 «Бавария» подписала контракт с вратарем «Шальке» Нюбелем Спорт, 17:15
Экономика ,  
0 
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году. Такое мнение выразил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на сайте партии.

По его словам, единственным путем избежать кризиса является сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), однако фонд выдает Киеву средства только на обслуживание внешнего долга. Поэтому Медведчук предлагает правительству страны бороться за доверие жителей страны, а не за доверие МВФ.

Политик также считает, что в 2019 году системный кризис украинской экономики только углубился. Это больше всего заметно в финансово-кредитной сфере и промышленности, указывает он.

В доказательство своих слов Медведчук приводит статистку, в соответствии с которой промышленное производство на Украине в прошлом году достигло трехлетнего минимума. Потери в легкой промышленности, по данным Медведчука, за 11 месяцев 2019 года составили 10,1%, в деревообработке — 5,9%, в машиностроение — 4,8%.

В конце ноября политик предостерег власти Украины от силового сценария решения конфликта в Донбассе. По его словам, такой вариант станет самоубийством для страны.

Теги: Виктор Медведчук, дефолт, Украина
Материалы по теме
Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии
Политика
Медведчук заявил о нежелании Киева читать план по миру в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter