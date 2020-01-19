Тимошенко сообщила о начале «ликвидации» Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью телеканалу ZIK рассказала о начале процесса так называемой «ликвидации» Украины.

«Сейчас моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации», — объяснила она. По ее словам, после того, как Украина стала независимой, она сразу же попала под влияние и стала объектом, который «все используют, как хотят».

Она отметила, что сегодня власти «должны признать, что период независимости Украины был утрачен, а собственный интеллект, наука, разум и национальные интересы заменены «советами извне».

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