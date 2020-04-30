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Пандемия коронавируса ,  
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Воробьев сообщил о первых результатах самоизоляции в Подмосковье

Химки
Химки (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Режим самоизоляции в Московской области начал приносить первые результаты в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

«Изоляция в последние дни начала давать первые робкие результаты. Если в прошлый раз я часто говорил о том, что мы исчисляем рост заболевших каждый день двузначными цифрами. 15, 17, до 20% доходило, сейчас мы видим динамику на уровне 5-7%», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что проблема этой динамики в том, что «можно пойти как наверх — а это значит болезни и смерть, или пойти вниз». 

В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Губернатор добавил, что месяц назад одной из главных проблем региона была нехватка коек, но с того времени в Подмосковье сдали почти 7 тыс. инфекционных мест, а в ближайшие две-три недели появится еще столько же.

По словам Воробьева, в Московской области в рекордные сроки были перепрофилированы и построены почти 20 инфекционных клиник. Дополнительно появится еще около 5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, у которых нет пневмонии, но они хотят пройти лечение под врачебным контролем.

Ранее Воробьев заявил, что в регионе готовятся внедрить систему обязательного ношения масок. Накануне губернатор говорил, что Подмосковье вышло на плато по количеству зараженных коронавирусом. 

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

30 апреля оперштаб по борьбе с эпидемией в Подмосковье сообщил о рекордном количестве новых случаев заражения коронавирусом — за сутки число пациентов увеличилось на 793. Всего в регионе подтверждено более 11,7 тыс. инфицированных. 430 человек выздоровели, 93 умерли.

Режим всеобщей самоизоляции в Московской области продлили до 11 мая включительно. После этого Воробьев заявил, что в майские праздники в регионе будет усилен контроль за соблюдением карантинных мер. По его словам, из-за прогнозируемой хорошей погоды нужно не допустить «шампуров и шашлыков».

Теги: Андрей Воробьев, Московская область, коронавирус
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В Подмосковье усилят патрулирование для контроля изоляции на праздниках
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