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В Подмосковье усилят патрулирование для контроля изоляции на праздниках

Руза, Московская область
Руза, Московская область (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В период майских праздников в Московской области усилят патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Запись программы доступна на YouTube.

«Погода, как мы знаем, будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль», — сказал Воробьев. По его словам, чтобы не допустить «шампуров и шашлыков», в области усилят бригады патрулирования.

Накануне режим самоизоляции в Московской области продлили до 11 мая.

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Согласно данным оперативного штаба, Московская область занимает второе после Москвы по числу зараженных коронавирусом. В регионе зафиксировали 10,9 тыс. подтвержденных случаев заражения, 90 пациентов умерли.

Ранее Воробьев говорил, что в мае ситуация с коронавирусом в Подмосковье может усложниться. Он отметил, что в регионе растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19, а инфекционные койки «достаточно быстро заполняются».

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Московская область, коронавирус, самоизоляция, патрулирование
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