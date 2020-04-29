В Подмосковье усилят патрулирование для контроля изоляции на праздниках

Руза, Московская область (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В период майских праздников в Московской области усилят патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Запись программы доступна на YouTube.

«Погода, как мы знаем, будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль», — сказал Воробьев. По его словам, чтобы не допустить «шампуров и шашлыков», в области усилят бригады патрулирования.

Накануне режим самоизоляции в Московской области продлили до 11 мая.

Согласно данным оперативного штаба, Московская область занимает второе после Москвы по числу зараженных коронавирусом. В регионе зафиксировали 10,9 тыс. подтвержденных случаев заражения, 90 пациентов умерли.