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В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок

Жители будут обязаны надевать маски сразу же при выходе из дома. С какого дня и на какой срок будет введен этот режим, глава региона пока не сообщил
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в Telegram.

«Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок», — написал он.

По словам Воробьева, жители будут обязаны на постоянной основе носить маски в общественном транспорте, магазинах и «везде, где человек соприкасается с другими». Глава региона призвал граждан серьезно отнестись к нововведениям и надевать маски сразу же при выходе из дома.

Жителей Севастополя обяжут носить маски в магазинах и транспорте
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Как отметил губернатор, властям Подмосковья крайне важно оказать максимальное содействие в том, чтобы медицинские маски появились на полках аптек и магазинов. «Контроль будет ужесточаться поэтапно», — добавил Воробьев.

При этом губернатор пока не сообщил, с какого дня и на какой срок будет введен обязательный режим ношения масок.

В конце марта министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова заявила, что в регионе наблюдается большой дефицит с медицинскими масками. Она отметила, что в Подмосковье четыре завода занимаются выпуском масок. «В ближайшее время будет проработан вопрос об увеличении производства в два, а может быть даже и в три раза», — говорила Егорова.

Накануне, 29 апреля, Егорова сообщила, что за последний месяц производство медицинских масок в Московской области выросло почти вдвое. По ее словам, чтобы сократить дефицит масок, в подконтрольном ей ведомстве проработали вопрос с поставками дополнительного сырья на производства и увеличили компенсацию затрат на оборудование соответствующих предприятий до 80%. «На сегодняшний день всего 14 компаний в Подмосковье занимаются изготовлением медицинских масок. Производители работают в три смены, закупают дополнительное оборудование. Еще девять компаний выразили готовность перепрофилировать производство и начать выпускать медицинские маски в ближайшее время», — рассказала министр.

Обязательным или рекомендованным ношение масок в общественных местах сделали власти уже 19 российских регионов. В частности, масочный режим ввели в Краснодарском и Приморском краях, Башкирии, Калининградской, Свердловской и Калужской областях.

В Краснодарском крае и Башкирии введут масочный режим
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Два дня назад Андрей Воробьев продлил введенные в Подмосковье из-за коронавируса ограничительные меры до 11 мая включительно. До этого срока продлили режим самоизоляции, запретили проводить массовые мероприятия, а гражданам рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, поездок в целях туризма и отдыха. Кроме того, в области продлили запрет на работу большинства предприятий и объектов розничной торговли.

Согласно данным оперативного штаба, Московская область занимает второе после Москвы место по числу зараженных коронавирусом. В регионе зафиксировали 11,7 тыс. подтвержденных случаев заражения, 93 пациента скончались, 430 выздоровели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Московская область, коронавирус, маски
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