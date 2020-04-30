В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок

Жители будут обязаны надевать маски сразу же при выходе из дома. С какого дня и на какой срок будет введен этот режим, глава региона пока не сообщил

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в Telegram.

«Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок», — написал он.

По словам Воробьева, жители будут обязаны на постоянной основе носить маски в общественном транспорте, магазинах и «везде, где человек соприкасается с другими». Глава региона призвал граждан серьезно отнестись к нововведениям и надевать маски сразу же при выходе из дома.

Как отметил губернатор, властям Подмосковья крайне важно оказать максимальное содействие в том, чтобы медицинские маски появились на полках аптек и магазинов. «Контроль будет ужесточаться поэтапно», — добавил Воробьев.