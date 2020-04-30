Пандемия коронавируса , 30 апр, 11:21
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В Подмосковье зафиксировали рекордное число зараженных COVID-19 за сутки
В Московской области за сутки подтвердили 793 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением инфекции в Telegram.
Этот показатель стал рекордным с начала распространения инфекции. Ранее наибольшее число выявленных случаев заражения зафиксировали 21 апреля. Тогда оперштаб сообщал о 718 новых зараженных за сутки.
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