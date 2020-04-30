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Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Чтобы получить пропуск, можно воспользоваться формой на портале mos.ru, отправить СМС на номер 7377 или позвонить по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Подать заявку на пропуск необходимо не позже чем за пять часов до выезда.

Привязывать цифровой пропуск к бумажным билетам для проезда в электричках не требуется. Если дачник будет использовать личный транспорт, госномер его машины должен быть указан в действующем пропуске. Кроме того, пропуска должны быть у всех пассажиров автомобиля, а не только у водителя.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Получить пропуск можно на день, когда подается заявка, а также на ближайшие два дня. Разовое разрешение на поездку в личных целях действует в течение только одного дня. Поэтому, если на даче запланирован длительный отдых, для возвращения в город нужно будет оформить новый разовый пропуск. Правительство столицы предупредило, что получить пропуск для поездок в личных целях можно не чаще двух раз в неделю.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В мэрии отметили, что если дача находится за пределами Москвы и Подмосковья, то вместе со столичным разрешением дачникам может понадобиться пропуск для поездки по этому региону. При возвращении в другой день москвичам также понадобится пропуск для поездки по столице.

Президент России Владимир Путин ранее продлил нерабочий период до 11 мая включительно. Прежде он вводил «нерабочие дни» на срок до 30 апреля.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко попросил россиян воздержаться от массовых собраний на шашлыках во время майских. При отдыхе на даче Онищенко попросил сократить социальные контакты и не покидать территорию своего участка.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, майские праздники, пропуск
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