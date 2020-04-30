Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу

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Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Чтобы получить пропуск, можно воспользоваться формой на портале mos.ru, отправить СМС на номер 7377 или позвонить по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Подать заявку на пропуск необходимо не позже чем за пять часов до выезда.

Привязывать цифровой пропуск к бумажным билетам для проезда в электричках не требуется. Если дачник будет использовать личный транспорт, госномер его машины должен быть указан в действующем пропуске. Кроме того, пропуска должны быть у всех пассажиров автомобиля, а не только у водителя.

Получить пропуск можно на день, когда подается заявка, а также на ближайшие два дня. Разовое разрешение на поездку в личных целях действует в течение только одного дня. Поэтому, если на даче запланирован длительный отдых, для возвращения в город нужно будет оформить новый разовый пропуск. Правительство столицы предупредило, что получить пропуск для поездок в личных целях можно не чаще двух раз в неделю.