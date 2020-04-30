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Протест на дистанции: как выглядят демонстрации во время пандемии

Из-за пандемии коронавируса людям нужно соблюдать дистанцию, это одна из мер защиты от заражения. Несмотря на локдауны и другие ограничения, люди в разных странах продолжают выходить на акции протеста. Многие из них при этом стараются соблюдать санитарные правила. Как выглядят демонстрации во время пандемии COVID-19 — в фоторепортаже РБК
Фото: Kay Nietfeld / dpa / ТАСС
Фото: Kay Nietfeld / dpa / ТАСС

Подготовка к акции в защиту климата в Берлине, Германия. Активисты экологического движения Fridays for Future для участия в демонстрации передали самодельные плакаты, чтобы разложить их у бундестага

Фото: Oded Balilty / AP
Фото: Oded Balilty / AP

Акция протеста в Тель-Авиве против политики премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху

Фото: Roberto Monaldo / LaPresse via AP
Фото: Roberto Monaldo / LaPresse via AP

Протест против локдауна в Риме

В центре: лидер правой партии «Братья Италии» Джорджия Мелони​

Фото: Bruna Prado / Getty Images
Фото: Bruna Prado / Getty Images

Жительница Рио-де-Жанейро выражает протест против политики президента Бразилии Жаира Болсонару после новостей об отставке министра юстиции. Сержиу Моро 24 апреля заявил​, что покидает свой пост из-за разногласий с главой государства и обвинил Болсонару во вмешательстве в дела федеральной полиции

Фото: Lindsey Wasson / Reuters
Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Протест против запрета на рыболовство, введенного в штате Вашингтон из-за пандемии, в районе Монтлейк, Сиэтл, США

Фото: David Mercado / Reuters
Фото: David Mercado / Reuters
Медики требуют улучшить их условия работы в Ла-Пасе, Боливия
Фото: Wael Hamzen / EPA / ТАСС
Фото: Wael Hamzen / EPA / ТАСС

Акция протеста против сложной экономической ситуации и политики правительства в Бейруте, Ливан

Фото: Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta via Reuters
Фото: Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta via Reuters

Протест женщин во Вроцлаве, Польша, против рассмотрения парламентом законопроекта об ограничениях на аборты

Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Антиправительственный протест в одном из торговых центров Гонконга​. В прошлом году в Гонконге прошли​ массовые демонстрации против законопроекта о выдаче подозреваемых Китаю, политики правительства и вмешательства Пекина в дела Гонконга

Фото: Ivan Alvarado / Reuters
Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Митинг с требованием отпустить задержанных на прошлых акциях протеста в Сантьяго, Чили​. До введения ограничений из-за пандемии в стране проходили​ демонстрации против социального неравенства

Теги: мультимедиа, протест, пандемия
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