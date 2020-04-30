Протест на дистанции: как выглядят демонстрации во время пандемии

Из-за пандемии коронавируса людям нужно соблюдать дистанцию, это одна из мер защиты от заражения. Несмотря на локдауны и другие ограничения, люди в разных странах продолжают выходить на акции протеста. Многие из них при этом стараются соблюдать санитарные правила. Как выглядят демонстрации во время пандемии COVID-19 — в фоторепортаже РБК