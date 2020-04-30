Протест на дистанции: как выглядят демонстрации во время пандемии
Подготовка к акции в защиту климата в Берлине, Германия. Активисты экологического движения Fridays for Future для участия в демонстрации передали самодельные плакаты, чтобы разложить их у бундестага
Акция протеста в Тель-Авиве против политики премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху
Протест против локдауна в Риме
В центре: лидер правой партии «Братья Италии» Джорджия Мелони
Жительница Рио-де-Жанейро выражает протест против политики президента Бразилии Жаира Болсонару после новостей об отставке министра юстиции. Сержиу Моро 24 апреля заявил, что покидает свой пост из-за разногласий с главой государства и обвинил Болсонару во вмешательстве в дела федеральной полиции
Протест против запрета на рыболовство, введенного в штате Вашингтон из-за пандемии, в районе Монтлейк, Сиэтл, США
Акция протеста против сложной экономической ситуации и политики правительства в Бейруте, Ливан
Протест женщин во Вроцлаве, Польша, против рассмотрения парламентом законопроекта об ограничениях на аборты
Антиправительственный протест в одном из торговых центров Гонконга. В прошлом году в Гонконге прошли массовые демонстрации против законопроекта о выдаче подозреваемых Китаю, политики правительства и вмешательства Пекина в дела Гонконга
Митинг с требованием отпустить задержанных на прошлых акциях протеста в Сантьяго, Чили. До введения ограничений из-за пандемии в стране проходили демонстрации против социального неравенства