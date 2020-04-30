Правительство выделит 30 млрд руб. на решение проблем дольщиков

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Правительство выделит 30 млрд руб. на помощь обманутым дольщикам. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин во время заседания кабмина, стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

«30 млрд руб. направим на решение проблем обманутых дольщиков», — сказал Мишустин. Он уточнил, что с помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит проблемные объекты и «восстановит права как минимум 10 тыс. граждан».

По поручению президента власти выделят 12 млрд руб. на поддержку застройщиков, чтобы они завершили возведение домов в установленные сроки. Деньги направят АО «Дом.РФ». За счет этих средств финансовый институт компенсирует недополученные доходы кредитным организациям, ранее снизившим ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки Центрального банка.