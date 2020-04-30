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Правительство выделит 30 млрд руб. на решение проблем дольщиков

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Правительство выделит 30 млрд руб. на помощь обманутым дольщикам. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин во время заседания кабмина, стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

«30 млрд руб. направим на решение проблем обманутых дольщиков», — сказал Мишустин. Он уточнил, что с помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит проблемные объекты и «восстановит права как минимум 10 тыс. граждан».

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

По поручению президента власти выделят 12 млрд руб. на поддержку застройщиков, чтобы они завершили возведение домов в установленные сроки. Деньги направят АО «Дом.РФ». За счет этих средств финансовый институт компенсирует недополученные доходы кредитным организациям, ранее снизившим ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки Центрального банка.

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16 апреля президент России Владимир Путин пообещал поддержать строительную отрасль, которая столкнулась с проблемами из-за падения спроса на жилье. Он предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд руб. и предоставить госгарантии «Дом.РФ» в размере 50 млрд руб. 

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Для застройщиков, сохранивших занятость сотрудников, президент пообещал субсидирование процентов по кредитам. Путин уточнил, что компании, которые получат поддержку по кредитам, должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов и избежать долгостроев.

В начале апреля для поддержки строительной отрасли правительство временно отменило штрафы для застройщиков за срыв сроков по договорам.

Теги: Михаил Мишустин, обманутые дольщики
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