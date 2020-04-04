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Застройщиков не будут штрафовать за срыв сроков на фоне коронавируса

Власти отменили до конца 2020 года штрафы для застройщиков за срыв сроков по договорам. Такая мера позволит снизить финансовую нагрузку как на застройщиков, так и на участников долевого строительства, отметили в Минстрое
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство одобрило предложенные Минстроем антикризисные меры в сфере строительства жилья. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

До 1 января 2021 года застройщиков не будут штрафовать или наказывать иным образом за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Убытки же, которые возникли в указанный период, не будут учитываться при расчете, а начисление процентов, подлежащих уплате гражданину, в это время отменят.

Если же застройщик после 2 апреля, когда постановление вступило в силу, более чем на шесть месяцев сорвет сроки по завершению строительства или передаче жилья дольщику, то объект застройки будет включен в реестр проблемных уже после 1 января 2021 года — в том случае, если на этот момент причины для этого не будут устранены.

«Предлагаемые изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии. Они позволят снизить финансовую нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застройщиков, так и на участников долевого строительства», — заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

Запрет на въезд иностранцев создал риск дефицита строителей
Бизнес

Ведомство ранее разработало программу развития строительства и индивидуального жилья. Согласно ней в 2020–2024 годах в России должно быть построено 180 млн кв. м частных жилых домов, а чтобы достичь таких объемов, на поддержку отрасли из федерального бюджета Минстрой предложил выделить 137,7 млрд руб. Помимо этого, к строительству частных домой могут привлечь и застройщиков.

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса власти России до 1 мая запретили въезд в страну иностранцам, что создало риск дефицита строителей: доля нерезидентов в строительных компаниях может доходить до 80%.

Для поддержки отрасли президент Владимир Путин 17 марта поручил правительству и Центробанку разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования, а также рассмотреть вопрос о необходимости разработки краткосрочных программ профессиональной подготовки по рабочим профессиям.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: застройщики, коронавирус, строительство жилья
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