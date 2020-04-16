Путин заявил об обязательствах компаний по завершению строительства домов

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Получая поддержку с кредитами, строительные компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов, чтобы избежать долгостроев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли, передает «РИА Новости».

«Нужно, чтобы это было юридическое обязательство. Получая поддержку с кредитами, компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов, запланированных к вводу в строй в этом и следующем году», — сказал глава государства.

По словам Путина, люди должны быть уверены, что их квартиры построят качественно и в срок.

Как сообщает ТАСС, Путин на этом совещании поручил правительству подготовить комплекс мер, которые повысят доступность кредитов для строительной области. Глава государства предложил субсидировать процентную ставку для компаний, которые сохранят занятость.