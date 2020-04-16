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Путин заявил об обязательствах компаний по завершению строительства домов

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Получая поддержку с кредитами, строительные компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов, чтобы избежать долгостроев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли, передает «РИА Новости».

«Нужно, чтобы это было юридическое обязательство. Получая поддержку с кредитами, компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов, запланированных к вводу в строй в этом и следующем году», — сказал глава государства.

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По словам Путина, люди должны быть уверены, что их квартиры построят качественно и в срок.

Как сообщает ТАСС, Путин на этом совещании поручил правительству подготовить комплекс мер, которые повысят доступность кредитов для строительной области. Глава государства предложил субсидировать процентную ставку для компаний, которые сохранят занятость.

Ранее власти отменили до конца 2020 года штрафы для застройщиков за срыв сроков по договорам участия в долевом строительстве. В Минстрое отметили, что эта мера снизит финансовую нагрузку как на застройщиков, так и на участников долевого строительства.

Теги: Владимир Путин, строительство, кредит, долгострой
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