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Падение цен на нефть ,  
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Путин описал ситуацию на рынке нефти фразой «такого еще не было»

Фото: Алексей Андронов / ТАСС
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

В последние месяцы российская и мировая энергетика столкнулась с серьезными потрясениями. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики, говорится на сайте Кремля.

«Глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого еще не было, это правда», — сказал Путин.

По его словам, распространении коронавирусной инфекции и введенные в связи с этим ограничения негативно повлияли на мировую экономику и привели к сокращению спроса на энергоресурсы, в результате чего упали ценовые котировки.

Первая российская нефтяная компания разместила бонды после обвала рынка
Бизнес
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Для сглаживания негативного влияния пандемии на экономику необходимо сотрудничество между странами, в том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+, указал президент.

«Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, достигать договоренностей по балансировке энергорынка», — пообещал Путин.

Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
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Владимир Путин и Александр Новак

Нефтяные котировки обвалились в начале марта на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ об ограничении объема добычи. 12 апреля странам ОПЕК+ удалось согласовать новое сокращение нефтедобычи, однако цены на нефть не смогли стабилизироваться на более высоком уровне.

Накануне глава Минэнерго Александр Новак отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать восстановления цен на нефть. По его словам, ситуация на энергорынке может улучшиться во второй половине года по мере снятия ограничений из-за коронавируса и сокращения запасов за счет новой сделки стран-экспортеров.

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Источник: JHU
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Теги: нефть, коронавирус, кризис, Владимир Путин
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