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Падение цен на нефть ,  
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Новак посоветовал не ждать скорого роста цен на нефть

Рост нефтяных котировок зависит от двух факторов: скорости восстановления мировой экономики от кризиса и разгрузки переполненных нефтехранилищ. В ближайшее время надежды на подорожание сырья мало
BRENT BR-5.20 $19,33 +0,16%
Роснефть ROSN ₽320,65 -0,7% Купить
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Артем Житенев / ТАСС)

Из-за затоваривания рынка в ближайшее время ждать восстановления цен на нефть не имеет смысла. Об этом в своей колонке для журнала «Энергетическая политика» написал глава Минэнерго Александр Новак.

«В ближайшее время значительного роста стоимости барреля ожидать не стоит из-за текущего затоваривания рынка. Балансировка может начаться
во второй половине года вместе с восстановлением спроса на нефть по мере снятия ограничений и сокращения запасов за счет новой сделки ОПЕК++», — написал министр.

Новак отметил, что во многом эффективность нового соглашения будет зависеть от того, начнет ли восстанавливаться мировая экономика от кризиса. «В этой связи мы с оптимизмом смотрим на Китай, который уже постепенно начал наращивать экономическую активность. Надеемся, что в течение нескольких месяцев мы увидим положительные изменения и в экономике других стран», — заметил министр.

Нефтяные котировки обвалились в начале марта. К этому привел мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, и развал сделки ОПЕК+ об ограничении объема добычи. К новому соглашению о сокращении добычи нефти в мире присоединились 23 страны. 12 апреля им удалось договориться о новом сокращении добычи нефти. С мая по июнь сокращение составит 9,7 млн барр. в сутки, с июля — 7,7 млн барр., с начала 2021 года — 5,8 млн барр.

Война иными средствами: к чему приведет новая сделка ОПЕК+
Мнение
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Несмотря на заключение нового соглашения, цены на нефть не смогли стабилизироваться на более высоком уровне. Эксперты связывали это с тем, что объем сокращения добычи оказался меньше ожидаемого и не позволил убрать с рынка переизбыток нефти. Из-за низкого спроса на сырье нефтехранилища остаются заполненными. Нехватка места для хранения нефти на хабе в Кушинге, основном для американской нефти WTI, ранее привела к обвалу цен на фьючерсы для этой марки нефти. На некоторое время стоимость фьючерсных контрактов оказалась отрицательной.

Баррель с минусом: как нефтяной рынок пришел к отрицательным котировкам
Мнение
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Падение коснулось и других сортов нефти. Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне на прошлой неделе падала на 33,59% за сутки, до отметки $19,14 за баррель. В один момент в ходе торгов стоимость июньского контракта Brent опускалась ниже $19 за баррель, что является минимальным уровнем с 2002 года.

Авторы: Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко
Теги: Александр Новак, цены на нефть, Минэнерго, рынок нефти
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