Новак посоветовал не ждать скорого роста цен на нефть

Рост нефтяных котировок зависит от двух факторов: скорости восстановления мировой экономики от кризиса и разгрузки переполненных нефтехранилищ. В ближайшее время надежды на подорожание сырья мало

Александр Новак (Фото: Артем Житенев / ТАСС)

Из-за затоваривания рынка в ближайшее время ждать восстановления цен на нефть не имеет смысла. Об этом в своей колонке для журнала «Энергетическая политика» написал глава Минэнерго Александр Новак.

«В ближайшее время значительного роста стоимости барреля ожидать не стоит из-за текущего затоваривания рынка. Балансировка может начаться

во второй половине года вместе с восстановлением спроса на нефть по мере снятия ограничений и сокращения запасов за счет новой сделки ОПЕК++», — написал министр.

Новак отметил, что во многом эффективность нового соглашения будет зависеть от того, начнет ли восстанавливаться мировая экономика от кризиса. «В этой связи мы с оптимизмом смотрим на Китай, который уже постепенно начал наращивать экономическую активность. Надеемся, что в течение нескольких месяцев мы увидим положительные изменения и в экономике других стран», — заметил министр.

Нефтяные котировки обвалились в начале марта. К этому привел мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, и развал сделки ОПЕК+ об ограничении объема добычи. К новому соглашению о сокращении добычи нефти в мире присоединились 23 страны. 12 апреля им удалось договориться о новом сокращении добычи нефти. С мая по июнь сокращение составит 9,7 млн барр. в сутки, с июля — 7,7 млн барр., с начала 2021 года — 5,8 млн барр.