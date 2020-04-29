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Первая российская нефтяная компания разместила бонды после обвала рынка

ЛУКОЙЛ разместил еврооблигации сроком на 10 лет объемом $1,5 млрд со ставкой 3,875%. Около 80% размещения приобрели иностранные инвесторы

ЛУКОЙЛ стал первой российской нефтяной компанией, которая разместила еврооблигации в долларах после падения цен на нефть, сообщил РБК вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки, Денис Шулаков.

Компания разместила 10-летние евробонды объемом $1,5 млрд, ставка купона составила 3,875% годовых. Организаторами размещения, кроме Газпромбанка, стали Citi и Societe Generale.

По словам Шулакова, книга заявок была открыта с первоначальным ориентиром по доходности в 4,25%. В итоге доходность снизилась с первоначального ориентира на 37,5 базисных пункта. Финальная книга заявок составила $3,5 млрд.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На пике интерес к сделке проявляли более 230 инвесторов, 150 из них в итоге оказались среди финальных покупателей, отметил вице-президент Газпромбанка. Наиболее активны были иностранные инвесторы — они составили 80% покупателей. Из них на долю США пришлось 20% размещения, Швейцарии — 15%, Азии — около 13% и Великобритании — около 12%. Инвесторы из России приобрели чуть больше 20%.

Почти половину всего размещения — 45% — приобрели фонды и компании, управляющие активами, еще 40% досталось банкам, страховые компании купили 15%.

«Компанией была достигнута наименьшая ставка купона среди всех размещенных ранее еврооблигаций со сроком до погашения более 5 лет», — сообщил Шулаков.

К моменту выпуска у ЛУКОЙЛа находились в обращении четыре выпуска еврооблигаций в долларах суммарным объемом $4 млрд.

В последний раз ЛУКОЙЛ выходил на международные долговые рынки капитала в 2016 году, тогда компания разместила 10-летние еврооблигации объемом $1 млрд.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: ЛУКОЙЛ, еврооблигации
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