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Кремль заявил о невозможности назвать дату окончания эпидемии в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Предсказать точную дату окончания распространения коронавирусной инфекции в России невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы руководствуемся четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно», — сказал Песков.

Таким образом пресс-секретарь президент ответил на просьбу прокомментировать исследования ученых из Сингапура, которые рассчитали, что в России распространение коронавируса закончится к 19 августа.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ранее на сайте Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) появилось исследование, авторы которого на основании математических моделей подсчитали, что к 20 мая в России будет выявлено 97% случаев заражения коронавирусом, к 28 мая — 99% и 100% обнаружат 20 июня, после чего прирост заболевших прекратится. Позже ученые скорректировали свой прогноз и сообщили, что окончание эпидемии на территории России можно ожидать к 19 августа.

По данным на 29 апреля, в России с момента начала эпидемии выявили 99 399 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки зарегистрировали 5841 новый случай.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Дмитрий Песков
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