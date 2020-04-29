Кремль заявил о невозможности назвать дату окончания эпидемии в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Предсказать точную дату окончания распространения коронавирусной инфекции в России невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы руководствуемся четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно», — сказал Песков.

Таким образом пресс-секретарь президент ответил на просьбу прокомментировать исследования ученых из Сингапура, которые рассчитали, что в России распространение коронавируса закончится к 19 августа.

Ранее на сайте Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) появилось исследование, авторы которого на основании математических моделей подсчитали, что к 20 мая в России будет выявлено 97% случаев заражения коронавирусом, к 28 мая — 99% и 100% обнаружат 20 июня, после чего прирост заболевших прекратится. Позже ученые скорректировали свой прогноз и сообщили, что окончание эпидемии на территории России можно ожидать к 19 августа.