Власти исключили отказ в оплате лечения от коронавируса по ОМС

При экстренной госпитализации помощь будет оказана по страховке, если же необходимости в срочной помощи врачей нет, то и ехать в стационар нет необходимости

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Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о том, что лечение зараженных коронавирусом будет оплачиваться по полису ОМС, только если больных госпитализировала скорая. Опровержение депздрава поступило в РБК.

«Медицинская помощь жителям предоставляется бесплатно по полису ОМС. При этом в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар. Следует незамедлительно вызывать врача, а для диагностики можно обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник», — сообщили в ведомстве.

После обследования врачи примут решение о том, нужна срочная госпитализация или нет. «Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому», — объяснили в депздраве.

Ранее издание Vademecum сообщало, что Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) разослал руководителям медучреждений и страховых медорганизаций письмо, в котором сообщил об особенностях оплаты медпомощи, связанной с лечением коронавирусной инфекции. Из этого письма, утверждало издание, следовало, что «коронавирусная инфекция типа 2019-nCov», «острая очаговая пневмония неосложненная» и «дыхательная недостаточность I–II степени с тяжелым течением» оплачиваются по полису ОМС только в том случае, если пациента в медучреждение доставили бригады скорой и неотложной медицинской помощи. В случае если в реестре учетов будет указан другой канал госпитализации, медпомощь оплачиваться не будет.

Руководитель одной из московских государственных больниц при этом указал изданию, что в соответствии со ст. 11 323-ФЗ «Об охране здоровья» медицинская организация не может отказать пациенту в экстренной помощи, даже если он пришел сам или его привезли родственники. «[Помощь] оказывается безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается», — говорится в законе.