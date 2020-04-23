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Пандемия коронавируса ,  
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Власти исключили отказ в оплате лечения от коронавируса по ОМС

При экстренной госпитализации помощь будет оказана по страховке, если же необходимости в срочной помощи врачей нет, то и ехать в стационар нет необходимости
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о том, что лечение зараженных коронавирусом будет оплачиваться по полису ОМС, только если больных госпитализировала скорая. Опровержение депздрава поступило в РБК.

«Медицинская помощь жителям предоставляется бесплатно по полису ОМС. При этом в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар. Следует незамедлительно вызывать врача, а для диагностики можно обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник», — сообщили в ведомстве.

После обследования врачи примут решение о том, нужна срочная госпитализация или нет. «Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому», — объяснили в депздраве.

Ранее издание Vademecum сообщало, что Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) разослал руководителям медучреждений и страховых медорганизаций письмо, в котором сообщил об особенностях оплаты медпомощи, связанной с лечением коронавирусной инфекции. Из этого письма, утверждало издание, следовало, что «коронавирусная инфекция типа 2019-nCov», «острая очаговая пневмония неосложненная» и «дыхательная недостаточность I–II степени с тяжелым течением» оплачиваются по полису ОМС только в том случае, если пациента в медучреждение доставили бригады скорой и неотложной медицинской помощи. В случае если в реестре учетов будет указан другой канал госпитализации, медпомощь оплачиваться не будет.

Руководитель одной из московских государственных больниц при этом указал изданию, что в соответствии со ст. 11 323-ФЗ «Об охране здоровья» медицинская организация не может отказать пациенту в экстренной помощи, даже если он пришел сам или его привезли родственники. «[Помощь] оказывается безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается», — говорится в законе.

Российские врачи решили опробовать гелий в лечении коронавируса
Общество
Фото: Andrew Milligan / Getty Images

В свою очередь, руководитель одного из федеральных медицинских центров объяснил, что порядок госпитализации по скорой нацелен на сдерживание распространения заболевания, а также оптимальную загрузку коечного фонда.

Как отмечает Vademecum, стоимость расходов на лечение коронавирусной инфекции на каждого пациента составляет 200–205 тыс. руб. (такие цифры озвучивала вице-мэр столицы Анастасия Ракова). Учитывая заболевших только в Москве, расходы на профильную медпомощь могут приближаться к 5 млрд руб.

В самом МГФОМС РБК сообщили, что действительно обратили внимание руководителей медорганизаций, участвующих в реализации программы ОМС Москвы, на особенности учета оплаты медицинских услуг, связанных с лечением коронавирусной инфекции. Там пояснили, что поставленное условие о госпитализации исключительно посредством бригады скорой помощи необходимо для равномерного распределения нагрузки на систему здравоохранения.

«Решение об эвакуации пациента принимается исходя из тяжести состояния и хронических состояний в медицинскую организацию, имеющую необходимое оборудование и медицинский персонал. Сведения о наличии свободных мест в стационарах, с учетом состояния пациента, имеет только Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы», — указали в МГФОМС.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

МГФОМС — некоммерческая организация, которая фактически является московским подразделением Федерального фонда ОМС. Она должна обеспечивать право граждан на медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования.

Авторы: Артем Филипенок, Артем Афонский, Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, страховка
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Российские врачи решили опробовать гелий в лечении коронавируса
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