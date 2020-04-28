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Генпрокуратура назвала фейком сообщение об отказах лечить COVID-19 по ОМС

В Генпрокуратуре предупредили, что фейк может способствовать эскалации панических настроений среди населения и привести к помехам функционирования медицинских служб
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Генеральная прокуратура назвала недостоверной информацией сообщения о том, что лечение больных коронавирусной инфекцией COVID-19 оплачивается по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) только в том случае, если пациента в медучреждение доставили на машине скорой или неотложной медицинской помощи.

«Вышеуказанная информация содержит недостоверные сведения, которые могут создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, способствовать эскалации панических настроений среди населения, привести к помехам функционирования медицинских служб, а также к нарушениям общественного порядка и безопасности», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

22 апреля о том, что Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) разослал руководителям медучреждений и страховых медорганизаций письмо, предупредив их о неоплате лечения госпитализированных без скорой помощи больных COVID-19, сообщило издание Vademecum. В статье, название которой приводится в сообщении Генпрокуратуры, отмечалось, что подлинность письма, оказавшегося в распоряжении издания, ему подтвердили сотрудники двух столичных медорганизаций, перепрофилированных под лечение пациентов с пневмонией и COVID-19.

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Однако в Генпрокуратуре со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы заявили, что медицинская помощь жителям города предоставляется бесплатно по полису ОМС, при этом при подозрении на COVID-19 москвичи могут обратиться в специализированные амбулаторные центры, после чего при необходимости их госпитализируют через скорую помощь.

Ранее с аналогичным опровержением информации Vademecum выступил сам департамент здравоохранения Москвы.

Генпрокуратура сообщила, что уже обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к признанной недостоверной информации.

По данным на 28 апреля, в России выявлено 93 558 случаев заражения COVID-19, в том числе 48 426 в Москве.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Генпрокуратура
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