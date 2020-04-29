Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота»

Самолет компании «Аэрофлот» с российскими гражданами, пожелавшими вернуться из США в Россию на фоне эпидемии коронавируса, вылетел из Нью-Йорка в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло нью-йоркского

аэропорта им. Джона Кеннеди.

Согласно его данным, рейс SU103 был отправлен в 19:20 (02:20 мск).

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке подтвердили, что на борту самолета Boeing 777-300 находятся 257 человек.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что данным рейсом в Москву отправятся часть российских школьников из 15 штатов. Помимо школьников, среди пассажиров оказались пожилые люди, которые находятся на реабилитации после операции. Как говорил Антонов, большинству школьников предстоит сделать несколько пересадок. Для некоторых из них дорогу до Нью-Йорка оплатили из средств, которые собрали российские дипломаты.

Как сообщили в середине апреля в МИД России, дипведомство установило имена 42 российских школьников, приехавших в США по учебным программам. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова говорила о том, что в Россию вернулись восемь школьников. Местоположение еще как минимум 38 российских школьников МИДу неизвестно.

14 апреля МИД России сообщил, что учебные программы, в рамках которых российские школьники приезжали в США, осуществлялись втайне от российских властей, однако афера вскрылась во время пандемии. Тогда посольство США в России подтвердило РБК, что по состоянию на 6 апреля в Штатах находился 51 российский школьник. Утверждалось, что все они прибыли в США в рамках частных программ.

Впоследствии Госдеп США потдвердил, что работает напрямую с частными организаторами поездок российских школьников, чтобы организовать их возвращение на родину.