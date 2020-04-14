МИД заявил о выставленных в США за дверь российских школьниках

По словам Марии Захаровой, программы, в рамках которых школьников вывозили в США, «осуществлялись втайне от российских властей», но в условиях эпидемии «афера вскрылась»

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В разгар эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, выехавших в эту страну для обучения в американских учебных заведениях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, программы, в рамках которых школьников вывозили в США, «осуществлялись втайне от российских властей», но в условиях эпидемии «афера вскрылась».

«В посольство России поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в американских учебных или ознакомительных программах. Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — сказала Захарова.

В качестве примера она привела случай с курируемой Государственным департаментом программой Secondary School Student Program, в рамках которой в США прибыли 74 школьника из России. По словам Захаровой, из-за эпидемии реализация программы свернута, но ее организаторы не взяли на себя ответственность за детей и не предоставили российским дипломатам сведения об их местопребывании.