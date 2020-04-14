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МИД заявил о выставленных в США за дверь российских школьниках

По словам Марии Захаровой, программы, в рамках которых школьников вывозили в США, «осуществлялись втайне от российских властей», но в условиях эпидемии «афера вскрылась»
Фото: John Moore / Getty Images

В разгар эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, выехавших в эту страну для обучения в американских учебных заведениях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, программы, в рамках которых школьников вывозили в США, «осуществлялись втайне от российских властей», но в условиях эпидемии «афера вскрылась».

«В посольство России поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в американских учебных или ознакомительных программах. Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — сказала Захарова.

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В качестве примера она привела случай с курируемой Государственным департаментом программой Secondary School Student Program, в рамках которой в США прибыли 74 школьника из России. По словам Захаровой, из-за эпидемии реализация программы свернута, но ее организаторы не взяли на себя ответственность за детей и не предоставили российским дипломатам сведения об их местопребывании.

«МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей», — заверила Захарова, отметив, что «предметной реакции» от Госдепартамента и посольства США в Москве пока нет.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), на 13 апреля в США было выявлено почти 555 тыс. случаев заражения COVID-19, почти 22 тыс. человек умерли.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Мария Захарова, МИД
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