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Пандемия коронавируса ,  
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Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИДа Мария Захарова, трансляция мероприятия опубликована на Facebook ведомства.

Еще 34 человека разбросаны по всей территории США. Некоторые хотят вернуться в Россию, а некоторые планируют завершить свое пребывание в ранее запланированные сроки — в мае или июне, отметила Захарова.

Местоположение еще как минимум 38 российских школьников МИДу неизвестно.

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Госдеп США, по словам Захаровой, ранее сообщил о примерно 80 учащихся из России, которые прибыли в страну с осени прошлого года по различным образовательным и ознакомительным программам. Американская сторона за прошедший месяц не предоставила российскому посольству список этих учеников и их контакты. Захарова отметила, что США дистанцируются от решения проблемы и не отвечают на запросы посольства России. Сами организаторы программ, по которым в США выезжали российские школьники, также не могут подсчитать точное количество их участников.

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14 апреля МИД России сообщил, что учебные программы, в рамках которых российские школьники приезжали в США, осуществлялись втайне от российских властей, но во время пандемии афера вскрылась. Посольство США в России тогда сообщило РБК, что по состоянию на 6 апреля в Штатах находился 51 российский школьник. Все они, как утверждалось, прибыли в США в рамках частных программ.

Госдеп США заявил, что работает напрямую с частными организаторами поездок российских школьников, чтобы организовать их возвращение на родину.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, МИД
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