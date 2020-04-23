Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИДа Мария Захарова, трансляция мероприятия опубликована на Facebook ведомства.

Еще 34 человека разбросаны по всей территории США. Некоторые хотят вернуться в Россию, а некоторые планируют завершить свое пребывание в ранее запланированные сроки — в мае или июне, отметила Захарова.

Местоположение еще как минимум 38 российских школьников МИДу неизвестно.

Госдеп США, по словам Захаровой, ранее сообщил о примерно 80 учащихся из России, которые прибыли в страну с осени прошлого года по различным образовательным и ознакомительным программам. Американская сторона за прошедший месяц не предоставила российскому посольству список этих учеников и их контакты. Захарова отметила, что США дистанцируются от решения проблемы и не отвечают на запросы посольства России. Сами организаторы программ, по которым в США выезжали российские школьники, также не могут подсчитать точное количество их участников.