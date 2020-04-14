Посольство ответило на заявление о застрявших в США школьниках из России

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Госдепартамент работает напрямую с частными организаторами поездок российских школьников в США, чтобы способствовать их возвращению на родину. Об этом сообщили РБК в посольстве США в России.

«Государственный департамент США работает над тем, чтобы все иностранные граждане, находящиеся в настоящее время Соединенных Штатах, имели доступ к точной и своевременной информации, а также могли вернуться в свои страны, если они того пожелают», — говорится в сообщении.

Как отметили в диппредставительстве, в США остается 51 школьник из России, все они обучаются в рамках программ, финансируемых за счет частных спонсоров. Некоторые из них выразили желание вернуться на родину, этот вопрос решается с их спонсорами.

«Хотя Государственный департамент не финансирует эти программы и участники этой частной программы обмена не получают гранты, оплату расходов на дорогу или любую другую финансовую помощь от правительства США, мы продолжим предлагать поддержку и помощь», — говорится в сообщении.

В Госдепе добавили, что посольство США в Москве 13 апреля направило в МИД России ответ относительно сложившейся ситуации.