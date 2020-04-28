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Посол назвал дату вывозного рейса из США для части российских школьников

Часть российских школьников вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля рейсом «Аэрофлота». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, говорится в сообщении диппредставительства на странице в Facebook.

«Рейс формируется непросто. Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров», — сказал он.

Антонов отметил, что, помимо школьников, среди пассажиров оказались пожилые люди, которые находятся на реабилитации после операции. Он рассказал, что посольство пытается собрать учеников из 15 штатов.

Дипломат добавил, что проблема возвращения российских школьников не будет решена этим рейсом, так как посольству еще предстоит выяснить точное число российских учеников, которые застряли в США, их имен и контактов.

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По его словам, большинству школьников предстоит сделать несколько пересадок. Для некоторых из них дорогу до Нью-Йорка оплатили из средств, собранных российскими дипломатами, сообщил Антонов.

Он отметил, что общественная организация «Русская молодежь Америки» составила график встреч учеников в аэропортах Нью-Йорка, чтобы в срок доставить их к стойке регистрации. Посол отметил, что члены организации также расселяют в семьях нескольких подростков, которые прибыли заранее.

Антонов заявил, что некоторые американские семьи отказались привезти детей из отдаленных населенных пунктов в местные аэропорты, этим школьникам также помогают соотечественники.

Он сообщил, что никто не заставляет вывозить детей из США, однако родители сами должны оценить степень защищенности детей, если они решат оставить их в стране на время пандемии коронавируса.

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Ранее в апреле в МИД России сообщили, что дипведомство установило имена 42 российских школьников, приехавших в США по учебным программам. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, восемь из них вернулись в Россию.

Она также заявляла, что программы, по которым учеников вывозили в США, «осуществлялись втайне от российских властей». По ее словам, десятки таких школьников оказались в тяжелой ситуации, некоторых из них принимающие семьи и организаторы «буквально выставили за дверь».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: школьники, посольство России в США, Анатолий Антонов
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Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников
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Захарова назвала махинацией ответ США на запрос о школьниках из России
Политика
МИД заявил о выставленных в США за дверь российских школьниках
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