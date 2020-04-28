Посол назвал дату вывозного рейса из США для части российских школьников

Часть российских школьников вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля рейсом «Аэрофлота». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, говорится в сообщении диппредставительства на странице в Facebook.

«Рейс формируется непросто. Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров», — сказал он.

Антонов отметил, что, помимо школьников, среди пассажиров оказались пожилые люди, которые находятся на реабилитации после операции. Он рассказал, что посольство пытается собрать учеников из 15 штатов.

Дипломат добавил, что проблема возвращения российских школьников не будет решена этим рейсом, так как посольству еще предстоит выяснить точное число российских учеников, которые застряли в США, их имен и контактов.