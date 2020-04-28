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Пандемия коронавируса ,  
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Медведев предложил единороссам пожертвовать зарплату на борьбу с COVID-19

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил всем членам партии пожертвовать свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

«Призываем вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату за апрель этого года», — сказал Медведев во время дистанционного заседания президиума Генсовета партии, уточнив, что его слова адресованы всем, «у кого есть соответствующие возможности».

Собранные таким образом средства пойдут на помощь медикам, которые работают с заболевшими, и всем, «кто нуждается в поддержке». Медведев отметил, что помощь «будет адресной».

По словам Медведева, пожертвование не должно быть «поводом для пиара», а «вопрос чести и ответственности перед избирателями». По его мнению, такой взнос под силу многим членам партии.

Сбор и распределение средств Медведев поручил центральному исполнительному комитету партии.

Материал дополняется

Теги: Дмитрий Медведев, «Единая Россия », коронавирус
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